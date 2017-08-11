Süper Lig'de hasret sona eriyor!

Süper Lig'de geçen sezonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde 2. sırada tamamlayan Başakşehir, sezonun ilk maçında Bursaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşı karşıya geliyor.

Sezona erken başlayan ve Şampiyonlar Ligi eleme turunda Club Brugge'u eleyerek Play-Off'ta Sevilla ile eşleşen Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk maçta Bursaspor'u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Takımın başına Fransız teknik adam Le Guen'i getiren ve önemli transferler yapan Bursaspor ise rakibini deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

21.45'te başlayacak bu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

