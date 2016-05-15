Süper Lig'de hangi takımlar kümede kalmak için savaşıyor, işte son haftaya kalan hesaplar...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, 90+3'te yediği golle Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 2. yarısına Başakşehir iyi başladı. Devrenin ilk saniyelerinde kaleyi yoklayan konuk ekip, ilk pozisyonda Boffin'i geçemedi. Ancak 48. dakikada sahneye çıkan Napoleoni, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Golden sonra vites yükselten Eskişehirspor, aradığı golü 66. dakikada Okriashvili'nin kafasıyla buldu.

Kalan dakikalarda heyecan tavan tavan yaparken, top bir o kalede bir bu kaldeydi. Müthiş maça noktayı koyan isim ise, 90+3. dakikada Cikalleshi oldu ve bu golle Eskişehirspor maçı 2-1 kaybetti.

Üçlü averaja kaldı

Bu sonuçla Eskişehirspor 30 puanda kalırken ligde kalma şansı son hafta, Gaziantepspor, Sivasspor Eskişehirspor ile arasındaki 3'lü averaja kaldı.

ES-ES nasıl kümede kalır?

Gaziantepspor ligin son haftasında Antalyaspor'a yenilir, Sivasspor, Fenerbahçe'yi yener, Eskişehirspor da Gençlerbirliğini mağlup ederse, Eskişehirspor ligde kalıyor.

Bunun sebebi ise üçlü averajda Eskişehirspor'un önde olması. Üç takım arasında oynanan maçlarda Eskişehirspor'un 7, Sivasspor'un 6, Gaziantepspor'un ise 4 puanı var.

Rizepsor Ve Kayserispor ligde kalmayı garantiledi

Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 1-0 yendi. Karadeniz ekibi, bu sonuçla bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor da Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Eskişehirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Eskişehir Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Erkan Akbulut

Eskişehirspor: Boffin, Kamil Ahmet Çörekçi, Figueras, Sezgin Coşkun, Kaan Kanak, Hadzic (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Causic, Okriashvili, Murat Uçar (Dk. 54 Engin Bekdemir), Nadir Çiftçi, Meye (Dk. 46 Bokila)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Rotman, Hakan Özmert (Dk. 70 Mossoro), Visca, Napoleoni (Dk. 85 Cenk Ahmet Alkılıç), Doka (Dk. 70 Mehmet Batdal), Cikalleshi

Goller: Dk. 48 Napoleoni, Dk. 90+4 Cikalleshi (Medipol Başakehir), Dk. 66 Okriashvili (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hakan Özmert ve Ferhat Öztorun, Dk. 35 Epureanu, Dk. 59 Doka (Medipol Başakşehir), Dk. 30 Okriashvili (Eskişehirspor)

Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantepspor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Viera, Dhurgham İsmail, Koray Altınay, Makiadi, Sylvestre (Dk. 68 Ertuğrul Ersoy), Sercan Kaya (Dk. 63 Chevalier), Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Deniz Kadah

Gaziantepspor: Karcemarskas, Barış Yardımcı, Elyasa Süme, Gouano, Marcal, Abdulkadir Kayalı (Dk.57 Muhammet İldiz), Abuda, Mustafa Durak (Dk. 70 Emre Nefiz), Larsson, Chibuike (Dk. 76 İlhan Parlak), Habibou

Gol: Dk.11 Deniz Kadah (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Orhan Ovacıklı, Dk. 90+3 Makiadi (Çaykur Rizespor)