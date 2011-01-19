T24 LogoT24 Logo
Spor

SÜPER LİG'DE HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

19 Ocak 2011 16:29

-SÜPER LİG'DE HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar: 21 Ocak Cuma: 20.00 Beşiktaş-Bucaspor: Yunus Yıldırım 22 Ocak Cumartesi: 14.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor: Cüneyt Çakır 16.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Halis Özkahya 17.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Barış Şimşek 19.00 Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: Tolga Özkalfa 23 Ocak Pazar: 14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Aytekin Durmaz 16.00 Konyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek 19.00 Galatasaray-Sivasspor: Kuddusi Müftüoğlu 24 Ocak Pazartesi:  20.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Yankaya 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24