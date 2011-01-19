-SÜPER LİG'DE HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar: 21 Ocak Cuma: 20.00 Beşiktaş-Bucaspor: Yunus Yıldırım 22 Ocak Cumartesi: 14.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor: Cüneyt Çakır 16.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Halis Özkahya 17.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Barış Şimşek 19.00 Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: Tolga Özkalfa 23 Ocak Pazar: 14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Aytekin Durmaz 16.00 Konyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek 19.00 Galatasaray-Sivasspor: Kuddusi Müftüoğlu 24 Ocak Pazartesi: 20.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Yankaya