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Spor

Süper Lig’de hakem odalarında gizli kamera skandalı

Hakem camiası, gizli kamera skandalıyla çalkalanıyor. Süper Lig’de üç stattaki hakem odalarının gizli kamerayla izlendiği ortaya çıktı

20 Ağustos 2013 13:31

 

Süper Lig maçlarının oynandığı bazı statlardaki “hakem odalarının izlendiği” bilgisi hakem camiasını şoke etti. Olay, Sapanca’daki yaz seminerinde Temsilciler Kurulu Başkanı Fatih Tanfer’in konuşmasında ortaya çıktı. İddialara göre, Tanfer, “Üç statta temsilcilerimiz kontrol yaparken gizli kamera buldu” dedi. “Kameraları kim yerleştirdi?” sorusuna ise cevap vermedi.

Süper Lig’de geçen sezon oynanan bazı maçlarda hakem odalarına gizli kamera ve dinleme cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. Hakem camiasını şoke eden olay, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun, 2013-2014 sezonu öncesinde Sapanca’da düzenlediği yaz seminerinde patlak verdi.

 

Üç statta bulundu

 

Üst klasman hakemleri ile gözlemci ve mentörleri yeni talimatlar hakkında bilgilendiren Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Fatih Tanfer’in, kürsüden skandal sayılabilecek bir bilgiyi paylaştığı belirtildi. İddialara göre Tanfer, temsilcilerin maçtan önce neler yapması gerektiğini anlatırken “Süper Lig maçlarının oynandığı üç statta temsilcilerimiz bu kontrolleri yaparken birkaç gizli kamera buldu”  dedi. Tanfer, statların hangileri olduğunu ve kameraları bulan temsilcilerin isimlerini ise açıklamadı. Tanfer, İstanbul bölgesi Süper Lig yardımcı hakemlerinden Alpaslan Dedeş’in “Statlara kamera yerleştiren kulüpler ve kişiler kimlerdir? Bu konuda ne gibi bir işlem yaptınız?” sorusu karşısında ise “Gereği yapıldı” demekle yetindi. Olaydan tedirgin olan hakem, yardımcı hakem ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri hakem odalarına gizli kamera yerleştirilmesinin ciddi bir konu olduğunu ifade ederek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Sporda Şiddet yasasına göre böyle bir olay karşısında sadece Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları değil, Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma yapabilir. Ayrıca TFF kendi görev ve yetkilerini kullanarak kanaate dayalı küme düşme işlemini de uygulayabilir.

 

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