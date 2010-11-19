-SÜPER LİGDE HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarının programı şöyle: Yarın: 14.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Manisaspor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs) 17.00 Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Sivas 4 Eylül) 19.00 Beşiktaş-Konyaspor (Fiyapı İnönü) 21 Kasım Pazar: 14.30 Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor (Mardan Antalyaspor) 16.00 Trabzonspor-Eskişehirspor (Hüseyin Avni Aker) 17.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 22 Kasım Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Bucaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)