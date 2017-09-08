Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de 4'üncü hafta, yarın (9 Eylül Cumartesi) 17.00'de başlayacak olan Karabükspor-Beşiktaş ve Sivasspor-Kayserispor karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 20.00'de ise Fenerbahçe, geçen sezonu 2'nci sırada tamamlayan Başakşehir'i konuk edecek.
3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Diğer maçlar şöyle:
9 Eylül Cumartesi
20.00 Konyaspor-Alanyaspor
10 Eylül Pazar
17.00 Osmanlıspor-Göztepe
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20.00 Bursaspor-Akhisar Belediye
11 Eylül Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Yeni Malatya