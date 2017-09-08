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Spor

Süper Lig'de haftanın programı

Ligin 4'üncü haftasının açılışını Beşiktaş, Karabük deplasmanıyla yapıyor

08 Eylül 2017 15:53

Süper Lig'de 4'üncü hafta, yarın (9 Eylül Cumartesi) 17.00'de başlayacak olan Karabükspor-Beşiktaş ve Sivasspor-Kayserispor karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 20.00'de ise Fenerbahçe, geçen sezonu 2'nci sırada tamamlayan Başakşehir'i konuk edecek.

3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Diğer maçlar şöyle:

9 Eylül Cumartesi

20.00     Konyaspor-Alanyaspor

10 Eylül Pazar

17.00     Osmanlıspor-Göztepe
               Trabzonspor-Gençlerbirliği

20.00     Bursaspor-Akhisar Belediye

11 Eylül Pazartesi

20.00    Kasımpaşa-Yeni Malatya

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