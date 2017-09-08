Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de 4'üncü hafta, yarın (9 Eylül Cumartesi) 17.00'de başlayacak olan Karabükspor-Beşiktaş ve Sivasspor-Kayserispor karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 20.00'de ise Fenerbahçe, geçen sezonu 2'nci sırada tamamlayan Başakşehir'i konuk edecek.

3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Diğer maçlar şöyle:

9 Eylül Cumartesi

20.00 Konyaspor-Alanyaspor

10 Eylül Pazar

17.00 Osmanlıspor-Göztepe

Trabzonspor-Gençlerbirliği

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediye

11 Eylül Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Yeni Malatya