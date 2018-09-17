Süper Lig'de haftanın kapanışı Alanya'da

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta perdesi Alanya'da kapanıyor. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında bu sezon ilk dış saha galibiyeti almanın mücadelesini verecek.

Ligin ilk haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü haftada ise MKE Ankaragücü karşısında 2-2'lik beraberlikle başkentten döndü.

Bu sezon iki dış saha maçında birer mağlubiyet ve beraberlik alarak sadece 1 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu kez deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Alanya Başkehir Okulları Stadı'nda Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak.

İşte ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzevallas, N'Sakala, Sackey, Ceyhun, Vilafanez, Efecan, Maniatis, Cisse.

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Onur, M.Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Tony, Rodallega.

Teknik Direktör: Ünal Karaman