Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 3’üncü haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Yarın 21.45'te oynanacak Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Ali Palabıyık, cumartesi günü 19.45'te oynanacak Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan, pazar günü 21.45'te oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını da Ümit Öztürk yönetecek.
TFF tarafından yayınlanan listede geriye kalan maçlar şöyle:
25 Ağustos Cuma
21.45
Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
26 Ağustos Cumartesi
19.45
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
21.45
Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar
27 Ağustos Pazar
19.45
Başakşehir-Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45
Akhisar Belediye-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu