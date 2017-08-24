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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Yarın oynanacak Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasında Ali Palabıyık görev alacak

24 Ağustos 2017 17:01

Süper Lig’in 3’üncü haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Yarın 21.45'te oynanacak Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Ali Palabıyık, cumartesi günü 19.45'te oynanacak Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan, pazar günü 21.45'te oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını da Ümit Öztürk yönetecek.

TFF tarafından yayınlanan listede geriye kalan maçlar şöyle:

25 Ağustos Cuma

21.45

Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

26 Ağustos Cumartesi

19.45

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

21.45

Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar

19.45

Başakşehir-Konyaspor: Cüneyt Çakır

21.45

Akhisar Belediye-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

 

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