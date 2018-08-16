T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ligin 2. haftası yarın oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçıyla başlayacak

16 Ağustos 2018 14:31

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 Ağustos Cuma

  • 21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
  • 21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
  • 21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazar

  • 19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
  • 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
  • 21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
  • 21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık

20 Ağustos Pazartesi

  • 21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
     

ETİKETLER

TFFMHKSpor Toto Süper Lighaftanın hakemleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24