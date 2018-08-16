Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17 Ağustos Cuma
- 21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
- 21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
- 21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19 Ağustos Pazar
- 19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
- 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
- 21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
- 21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık
20 Ağustos Pazartesi
- 21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya