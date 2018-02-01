Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 20\'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Hafta sonun oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

SÜPER LİG

CUMA

20:00 Bursaspor- Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

16:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 ŞUBAT PAZAR

13:30 Kasımpaşa - Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek

13:30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek