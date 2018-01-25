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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

25 Ocak 2018 15:35

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. 
Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMA 
20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
CUMARTESİ
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk
16:00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus     
19:00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan 
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
 

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