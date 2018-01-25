Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMA

20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

CUMARTESİ

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk

16:00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus

19:00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

PAZAR

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

PAZARTESİ

20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

