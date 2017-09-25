Süper Lig’de Göztepe rüzgārı!

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Göztepe, Adis Jahovic’in hat-trick yaptığı maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 2. sıradaki Beşiktaş ile eşitleyen İzmir ekibi, averaj farkıyla rakibinin gerisinde 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk golünü, hat-trick yapan Adis Jahovic, 16. dakikada kendi ağlarına gönderdiği topla kaydetti. Sivasspor’un kornerinde ters bir vuruş yapan Makedon futbolcu, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Topu kendi ağlarına gönderen Jahovic, 33’te hatasını telafi etti. Sabri Sarıoğlu’nun baskısıyla kazanılan topta Andre Castro’nun pasında hata yapmayan Makedon futbolcu, skora dengeyi getirdi: 1-1.

45’te Carl Medjani, ceza sahasında rakibini düşürerek kırmızı kart gördü ve penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Jahovic, bu sefer takımını öne geçirdi: 1-2.

Takımının ilk golünde büyük katkı sağlayan Sabri’nin ceza sahasına gönderdiği topta Elderson elle müdahalede bulundu; penaltı. Maçta 53. dakikaya kadar tüm gollerin sahibi olan Jahovic, bu penaltıyı da gole çevirdi ve hat-trick’ini tamamladı: 1-3.

85’te Sivasspor, yıldızı Arouna Kone’yle karambol sonrası golü bulsa da puan almaya yetmedi: 2-3.

Günün diğer sonuçları

Karabükspor-Yeni Malatyaspor: 2-4.

Kasımpaşa-Kayserispor: 1-1.

Bursaspor-Galatasaray: 1-2.