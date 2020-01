Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Göztepe fırtınası esiyor. 14 yıl sonda devler arenasına boy gösteren sarı-kırmızılıların son kurbanı 3-2\'lik skorla Sivasspor oldu. İlk 6 haftada 13 puan toplayan İzmir ekibi zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi. Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği\'nin ardından Sivasspor\'u da yenmenin mutluluğunu yaşayan Göztepe, 46 yıl sonra Süper Lig\'de 4\'te 4 yaptı. Göztepe en son 1970-71 sezonunda o dönemki adı 1\'nci Lig olan Süper Lig\'de, efsanevi teknik patronu Adnan Süvari yönetiminde 4\'te 4 yapmıştı. Şimdiden rakiplerinin de korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna da ilk Süper Lig kariyerine müthiş başladı.

Daha önce 2012-2014 yılları arası 3\'ncü Lig ve 2\'nci Lig\'de Çanakkale Dardanelspor\'u çalıştıran, ardından Süper Lig\'de önce Sergen Yalçın, sonra da 2 yıl Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş\'in yardımcılığını yapan 41 yaşındaki teknik adamın şu ana kadar Göztepe\'de yaptıkları camiada takdirle karşılandı. Sezon başında Göztepe\'ye geldiğinde fazla deneyimi olmaması yüzünden eleştirilen Tuna, kurduğu sistem ve takıma oynattığı futbolla tam not aldı. Büyük hedefleri olduğunu belirten Tamer Tuna, \"Biz bu skorları almasaydık ben çok tartışılacaktım\" diyerek şöyle konuştu:

\"İyi bir organizasyon yapamazsanız kalıcı olamazsınız\" diyen teknik adam, \"Ben çok iyi bir kulüpte çalışıyorum ve bunun değerini biliyorum. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz. İyi yoldayız, başarılı bir takımız. Yaptığımız tüm çalışmaları sahada uygulayabiliyoruz. Elbette hatalar yapıyoruz ancak gelişmeye de devam ediyoruz. 4\'te 4 yapmak müthiş bir istatistik. Ancak her maça farklı bir konsantrasyonla çıkıyoruz. Sivas benim çok sevdiğim bir şehir. Umarım gelecek haftalarda onlar da başarılı sonuçlar alır\" dedi.

3-2\'YE ABONE OLDU

Fenerbahçe beraberliği ile lige başlayan, ardından Kayserispor\'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe, geride kalan 4 maçta rakiplerini dize getirdi. Bu periyotta Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar 3 maçını 3-2, 1 karşılaşmasını da 2-0 kazandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor\'u 3-2 deviren Göztepe, Osmanlıspor\'u da Ankara\'da 2-0\'la geçti. Attığı 13 golle ligin en skorer takımlarından biri olan İzmir ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü. Göztepe, Süper Lig\'in 7\'nci haftasında 1 Ekim Pazar günü Bornova Stadı\'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

JAHOVIC ÇOŞTU BİR KERE

Göztepe\'nin geçen sezon TFF 1\'nci Lig\'deki Play-Off şampiyonluğuna en büyük katkı sağlayan isimlerden biri olan Makedon golcü Adis Jahovic, Süper Lig\'de de fırtına gibi esiyor.

Sivasspor karşılaşmasına damga vuran Jahovic, önce maçın 16\'ncı dakikasında kafayla kendi ağlarını havalandırdı. Tecrübeli golcü ardından hat-trick yaparak takımına 3 puanı getirdi. Mücadelenin 32\'nci dakikasında Andre Castro\'nun pasını asiste çeviren yıldız oyuncu, 45+1 ve 52\'nci dakikalarda penaltıdan fileleri sarstı. Bu sezon Trabzon, Osmanlı ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçmeyen Jahovic, 6 gole ulaşıp gol krallığında 7 kez sevinç yaşayan Galatasaraylı Gomis ve Trabzonlu Burak\'ın peşinde.

Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adis Jahovic, \"Ben kendi kaleme ya da diğer kaleye gol atmışım fazla önemi yok. Galip gelmek benim ilk önceliğim. Sivasspor müsabakası gerçekten zordu. Kendi kaleme gol attığım zaman şimdi toparlanma zamanı dedim. Bütün takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan ötürü tebrik ediyorum. Her zaman yanımızda olan en büyük motivasyon kaynağımız taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Ligde şimdiye kadar toplam 3 sarı kart gören Jahovic, ceza sınırında.