-SÜPER LİG'DE GÖZLER İZMİR'E ÇEVRİLDİ İZMİR (A.A) - 23.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un dün puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturma şansını yakalayan Fenerbahçe'nin yarın Bucaspor'a konuk olacağı maç nedeniyle gözler İzmir'e çevrildi. Düşme hattındaki Bucaspor ile liderlik hesapları yapan Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maç için İstanbul ekibinin taraftarlarına ayrılan biletlerin tükenmek üzere olduğu, bu maçta seyirci rekoru kırılmasının beklendiği bildirildi. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Trabzonspor'un dün Eskişehirspor karşısında puan kaybetmesinin ardından 30. haftada liderlik koltuğuna oturma şansını ele geçiren Fenerbahçe'nin yarın İzmir Atatürk Stadı'nda Bucaspor ile karşılaşacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 30 binin üzerinde biletin satıldığı maçta bu sezon İzmir'deki seyirci rekorunun kırılması da bekleniyor. Bucaspor'un, 51 bin 295 seyirci kapasiteli Atatürk Stadı'nda ligin ilk devresinde oynadığı Galatasaray karşılaşmasını 27 bin 936, Beşiktaş maçını ise 21 bin 601 biletli seyirci izlemişti. -TARAFTARLARA UYARI- Öte yandan Bucaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma için stat kapılarının saat 14.00'den itibaren açılacağı belirtildi. Açıklamada, ''Aynı gün bir siyasi partinin o bölgedeki mitingi nedeniyle oluşacak trafik kargaşası ve kapılarda yaşanması muhtemel izdihamın içinde yer almamak ve mağdur olmamak için önceden biletini alan tüm futbolseverlerin stada erken gelmelerini öneriyoruz'' ifadeleri kullanıldı