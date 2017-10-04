Süper Lig'de gerilim inmedi!

Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL,(DHA)

İlk yedi haftalık periyodu tamamlanan Süper Lig\'de, geçen sezon ile kıyaslandığında kart sayılarının hemen hemen aynı olduğu gözden kaçmadı

Süper Lig bu sezon hem oyun olarak hem de atılan yüksek sayıdaki gollerle izleyenlerini adeta mest etti. Her maçın birbirinden heyecanlı olduğu ve temponun hiç düşmediği karşılaşmalarda, gösterilen kart sayısı ise bir önceki sezonun ilk yedi haftası ile hemen hemen aynı sayıda.

Geçen sezon 319 sarı kart ve 19 kırmızı kart gösterilirken, bu sezon ise hakemler 314 kez sarı kart, 20 kez de kırmızı kartına başvurdu.

EN ÇOK KART CÜNEYT ÇAKIR\'DAN

Bu sezon ligde beş kez maç yöneten tecrübeli hakem, gösterdiği 33 sarı kart ile en çok kart gösteren hakem olarak dikkat çekiyor. Cüneyt Çakır\'ı ise 24 kez sarı kart için elini cebine atan Fırat Aydınus ve Alper Ulusoy takip ediyor.

Süper Lig\'de en çok kırmızı kart gösteren hakem ise 6 kez ile Ali Palabıyık.

Süper Lig\'de takımların gördüğü kart sayıları şöyle;

Takım - Sarı kart - kırmızı kart

Galatasaray - 15 - 0

Beşiktaş - 21 - 4

Kayserispor - 12 - 2

Göztepe - 12 - 2

Başakşehir - 16

Akhisar - 13 - 1

Fenerbahçe - 17 - 4

Alanyaspor - 12 - 1

Trabzonspor - 22

Bursaspor - 12

Sivasspor - 16 - 2

Yeni Malatyaspor - 16 - 1

Kasımpaşa - 22

Konyaspor 17 - 1

Antalyaspor - 20 -1

Karabükspor - 23

Osmanlıspor - 17 - 2

Gençlerbirliği - 21 - 2