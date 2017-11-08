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Spor

Süper Lig'de forma şansı bulan 397 oyuncudan sadece 121'i Türkiye'de yetişti

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - SÜPER Lig'de 11 hafta sonunda süre şansı bulan 397 oyuncudan 168'i yerli, 121'i ise Türkiye'de futbol eğitimini alan oyuncular oldu

08 Kasım 2017 14:10

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'de 11 hafta sonunda süre şansı bulan 397 oyuncudan 168\'i yerli, 121\'i ise Türkiye\'de futbol eğitimini alan oyuncular oldu. Bursaspor ise Süper Lig\'e altyapıdan en fazla oyuncu çıkaran takım konumunda yer aldı.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun açıklamalarını ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak  \"Yabancı sayısının düşmesini arzu ediyorum\" ifadesini kullanmasıyla, Türk futbolundaki yabancı sınırlaması tartışmaları yeniden gündeme geldi. Süper Lig\'de 11 hafta geride kalırken, bu süreçte 18 takım içerisinde 397 futbolcu forma giydi. Bu rakamın yalnızca 168\'ini yerli oyuncular oluştururken, yabancı oyuncuların sayısı ise 229\'a ulaştı.
47 YERLİ OYUNCU YURTDIŞINDA YETİŞTİ
Ligde forma şansı bulan yerli oyuncuların 47\'sinin yurtdışında yetişmiş futbolcular olması dikkatleri çekti. Almanya\'da 30, Hollanda\'da 6, İsviçre\'de 5, Fransa\'da 3, Belçika, Avustralya ve İngiltere\'de 1\'er yerli oyuncu, aldıkları futbol eğitimleri sonrasında kariyerlerine Türkiye\'de devam ediyor. Yurtiçinden yetişen 121 oyuncu ise, 57 farklı kulübün altyapılarında eğitim aldı.
ALTYAPIDAN LİGE EN FAZLA KATKI BURSASPOR\'DAN
Kulüpler bazında Süper Lig\'de en fazla altyapı oyuncusu boy gösteren ekip 12 futbolcuyla Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekibin altyapısından çıkan ve bu sezon ligde forma şansı bulan oyuncular; Serdar Aziz, Muhammet Demir, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Soyalp, Rüştü Hanlı, Ozan Tufan, Doğanay Kılıç, Batuhan Altıntaş, Volkan Şen, Eren Albayrak ve İlhan Depe. Ayrıca Gençlerbirliği\'nin ve Galatasaray\'ın 10, Trabzonspor\'un 8, Fenerbahçe\'nin 7 ve Beşiktaş\'ın da 5 altyapı oyuncusu ligde süre aldı.
10 KULÜP ALTYAPI OYUNCUSUNA LİGDE ŞANS VERMEDİ
Bursaspor aynı zamanda 4 futbolcuyla kendi altyapısından yetişen oyunculara ligde süren en fazla ekip konumunda yer alıyor. Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı ve Furkan Soyalp, yeşil beyazlı ekibin altyapısında eğitim aldı. Gençlerbirliği ve Trabzonspor da 3 altyapı oyuncusuna ligde şans tanırken; Fenerbahçe ve Antalyaspor 2, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş da birer altyapı oyuncusunu ligde kullandı.
Bu sezon ligde altyapısından çıkan bir futbolcuya süre vermeyen ekipler ise; Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor oldu.
KASIMPAŞA\'DA SADECE 4 YERLİ OYUNCU OYNADI
Süper Lig\'de en fazla yerli oyuncu oynatan takımlar Bursaspor ile Medipol Başakşehir. Her iki takım da 12 yerli oyuncusuna ligde şans tanırken bu alanda en az yerli oynatan ekip Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa bu sezon ligde sadece 4 futbolcuyu sahaya sürdü. En fazla yabancı oynatan takım ise 16 futbolcuyla Osmanlıspor olurken, en az yabancı oynatan ekip 9 futbolcu ile Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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