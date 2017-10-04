Süper Lig'de forma giydiği 3 takım küme düştü; şimdi Bayern Münih yolunda!

Süper Lig'de kalesini koruduğu Gaziantep, Adanaspor ve Rizespor'un küme düşmesini engelleyemeyen Charles Itandje'nin Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olacağı iddia edildi.

CNN'de yer alan habere göre as kaleci Manuel Neuer'in 2018'e kadar sakatlanmasının ardından, futbolu bırakan 37 yaşındaki Tom Starke'yi renklerine bağlamaya çalışan ancak olumlu sonuç alamayan Bavyera ekibinin Itandje'yi transfer edecek.

34 yaşındaki Kamerunlu kaleci, son olarak geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Adanaspor'un kalesini korumuştu.

Süper Lig'de 3 farklı takımın formasıyla 83 maça çıkan Itandje, bu maçlarda kalesinde 128 gol gördü. Son olarak Süper Lig'de Adanaspor forması giyen Kamerunlu kaleci, geride bırakılan 2016-17 sezonunda 17 maçta 37 gol yedi.