Süper Lig'de fikstür çekildi; ilk derbi 5. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni sezonun ilk haftası muhteşem maçlara sahne olacak. Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu fikstürü belli oldu. 17 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonun ilk haftası nefes kesecek maçlara sahne olacak.

Ligin ilk haftasında; son şampiyon Galatasaray, sahasında Gaziantepspor'u konuk ederken Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda ligin yeni takımlarından Konya Torkuspor ile karşılaşacak.

İlk hafta maçları

Beşiktaş - Trabzonspor

Konya Torkuspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gaziantepspor

Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa

MP Antalyaspor - Kayseri Erciyesspor

Kayserispor - Sivasspor

Akhisar BLD - SB Elazığspor

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

Eskişehirspor – Bursaspor

Derbi tarihleri

1. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

5. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

7. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

11. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

13. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'n 2013-2014 sezonu 17-18-19 Ağustos'taki ilk hafta maçları ile başlayacak. İlk yarı 28-29-30 Ocak'ta 17. hafta maçları ile sona erecek. İkinci yarı 24-25-26 Şubat'ta başlıyor, 17-18-19 Mayıs'ta ise 2013-2014 sezonu sona erecek.