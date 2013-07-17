Süper Lig'de fikstür çekildi; ilk derbi 5. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni sezonun ilk haftası muhteşem maçlara sahne olacak. Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu fikstürü belli oldu. 17 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonun ilk haftası nefes kesecek maçlara sahne olacak.
Ligin ilk haftasında; son şampiyon Galatasaray, sahasında Gaziantepspor'u konuk ederken Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda ligin yeni takımlarından Konya Torkuspor ile karşılaşacak.
İlk hafta maçları
Beşiktaş - Trabzonspor
Konya Torkuspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Gaziantepspor
Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa
MP Antalyaspor - Kayseri Erciyesspor
Kayserispor - Sivasspor
Akhisar BLD - SB Elazığspor
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
Eskişehirspor – Bursaspor
Derbi tarihleri
1. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
5. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
7. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
11. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
13. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'n 2013-2014 sezonu 17-18-19 Ağustos'taki ilk hafta maçları ile başlayacak. İlk yarı 28-29-30 Ocak'ta 17. hafta maçları ile sona erecek. İkinci yarı 24-25-26 Şubat'ta başlıyor, 17-18-19 Mayıs'ta ise 2013-2014 sezonu sona erecek.