Süper Lig'de fikstür belli oluyor

Türkiye Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin efsanevi başkanı İlhan Cavcav'a adanan 2017-18 sezonunun fikstürü 11 Temmuz Salı günü saat 16.00'da çekilecek kuralarla belirlenecek.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama şöyle:



2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde 11 Temmuz Salı günü saat 16.00'da yapılacak.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.