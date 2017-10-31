Süper Lig'de fark yaratan hocalar

Marius Sumudica haklı çıktı

Alt ligden geldi, mucize yarattı

Bursaspor evinde bir başka

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'de sezona yeni teknik adamlar ile başlayan Kayserispor, Göztepe ve Bursaspor gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig\'de 2017-2018 sezonuna toplam 7 takım, yeni hocası ile merhaba dedi. 7 takım arasında Kayserispor, Göztepe ve Bursaspor gösterdiği iyi performansla üst sıralara tırmanmayı başardı.

MARIUS SUMUDICA HAKLI ÇIKTI

Sezon başında Kayserispor\'un başına geçen Rumen teknik adam Sumudica, yaptığı hırslı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. İlk maçında Galatasaray\'a 4-1 mağlup olduktan sonra ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacaklarını söyleyen 46 yaşındaki teknik adamın haklı olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Sezona 19 tane yeni transferle başlayan Kayserispor, 10\'uncu haftanın son maçında deplasmanda son dakikada attığı golle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak ligdeki puanını da 18\'e yükseltti ve 4\'üncü sırada kendine yer buldu.

ALT LİGDEN GELDİ MUCİZE YARATTI

Sezona yeni hocası ile başlayan bir diğer takım ise İzmir ekibi Göztepe oldu. Geçen sezon play-offlar sonrası Süper Lig biletini kapan Göz-Göz, takımın başına da uzun yıllar Şenol Güneş\'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna\'yı getirdi.

Transfer dönemini hızlı geçiren ve 18 tane yeni isme imza attıran İzmir ekibi, seyircisiz olarak iç sahada oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından aldığı 4 puanla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Adis Jahovic\'in sırtladığı Göztepe, son iki haftada galibiyet alamamasına rağmen 17 puanla ligin 5\'inci sırasında yer aldı.

BURSASPOR EVİNDE BİR BAŞKA

Yeni hocası ile fırtına gibi esen bir diğer ekip ise Bursaspor... Geçtiğimiz sezon son maçta ligde kalarak büyük bir mucizeye imza atan yeşil-beyazlılar, takımın başına ünlü teknik adam Paul Le Guen\'i getirdi ve yeniden yapılanmaya gitti.

Kayserispor ve Göztepe\'ye göre daha durgun bir transfer sezonu geçiren Bursaspor, 8 yeni oyuncu transfer etti.

Yeni transferleri ve takımın yıldızları Stancu ve Batalla\'nın da iyi uyumu sonucu fark yaratan yeşil-beyazlılar, özellikle iç sahada aldığı net galibiyetlerle adından söz ettirdi. En son kendi sahasında Antalyaspor\'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Bursaspor, 10 haftada 16 puan toplayarak 7\'nci sırada kaldı.