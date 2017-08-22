Süper Lig'de en fazla yerliyi Kayserispor oynattı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin Süper ligde sahaya çıkan 11\'inde en fazla Türk oyuncu oynatan takımı olduğuna dikkati çekti. Bedir, ‘’Türk, yabancı ayrımımız yok .Kim iyiyse formayı o giyer. Bu bizim objektifliğimizi gösterir\" dedi.

Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda renktaşı Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya 11\'de kalede Muammer, defansta Levent Gülen, Şamil Çinaz, Atilla Turan, orta sahada Güray Vural, Deniz Türüç ve forvette Umut Bulut’la başladı. Böylece Kayserispor Süper ligde onbirindeki 7 Türk oyuncu ile en fazla yerli oyuncu oynatan takım olarak belirlendi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 11\'de ve kadroda Rumen teknik direktör Marius Sumudica’nın yerli ve yabancı ayırımı yapmadığını, transfer yapıldı diye illa yabancıları sahaya sürme gibi bir zorunlulukları olmadığını söyledi. Kayserispor başkanı Erol Bedir, şöyle konuştu:

‘’Süper ligin ikinci haftasında en fazla yerli oyuncuyu Kayserispor oynattı. Transfer yaptık diye illa kadromuzda daha fazla yabancıya şans tanrıma gibi bir anlayış içinde değiliz. Hocamız Sumudica, kim formda, kim antrenmanda iyi performans göstermişse, rakip takımın durumu ve taktik anlaşına göre sahaya onbiri sürüyor. Kayserispor’da son derece objektif bir anlayış ve karar mekanizması işliyor’’ diye konuştu.

