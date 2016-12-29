Süper Lig'de en çok Ali Palabıyık düdük çaldı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından en çok maç yöneten ve en fazla kırmızı kartına başvuran hakem Ali Palabıyık oldu.

En fazla maçı Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek yönetti

Süper Lig'de oynanan 16 karşılaşmanın 12'sinde görev alan Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek, bu periyotta en çok görev alan isimler oldu. Ali Palabıyık, üçer maçla ligde en fazla Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin mücadelelerini yönetirken, Hüseyin Göçek ise yine üç maçla en çok Galatasaray karşılaşmalarında görev aldı.



Onları 11'er müsabaka ile Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus izledi. Genç hakemler Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler'in de 10'ar maçı bulunuyor.



En az görev alan isimler ise 1'er karşılaşma ile Serkan Tokat, Abdulkadir Bitigen ve Suat Arslanboğa.

Kırmızı kart lideri Ali Palabıyık

Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev alan Ali Palabıyık, 10 kez kırmızı kartına başvurdu. FIFA kokartlı hakem, yönettiği karşılaşmaların sadece üçünde elini cebine götürmedi.



Ali Palabıyık'ı 4'er kırmızı kartla Alper Ulusoy ve Bülent Yıldırım takip etti.

Ümit Öztürk 6 kez penaltı verdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde 8 müsabakada görev alan Ümit Öztürk, bu maçlarda 6 kez penaltı noktasını göstererek en çok penaltı çalan hakem oldu. Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ise beşer kez penaltı kararı verdi.

Ev sahibi takımları dört hakemi seviyor

Görev aldığı müsabakalarda ev sahibi takımlara iyi gelen 4 hakem bulunuyor. Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Barış Şimşek ve Ümit Öztürk'ün görev aldıkları maçların 6'sı ev sahibi takım lehine sonuçlandı.