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Spor

Süper Lig'de dört büyükler de gündüz maçına çıkacak

Gündüz maçları uygulamasında, güvenlik önlemlerinin daha rahat alınacak olmasının kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi

12 Ağustos 2016 17:07

Deplasman yasağının kalkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, yeni sezonda gündüz maçlarının oynanması konusunda mutabakata vardı. Bundan böyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da gündüz maçlarına çıkacak.

Karara göre; iklim şartlarının uygun hale gelmesinin ardından cuma ve pazartesi istisna olmak üzere cumartesi ve salı günleri dört takım da gündüz sahaya çıkacak. Yayıncı kuruluşun da prensip karar olarak onay verdiği gündüz maçları uygulamasında, güvenlik önlemlerinin daha rahat alınacak olmasının kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

 

Seyahat planlamalarının daha kolay yapılması öngörülüyor

 

Fanatik'te yer alan habere göre eylül ayı sonu, ekim ayı başı gibi başlaması planlanan gündüz maçlarında kulüplerin seyahat planlarını daha kolay yapabilmeleri de öngörülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, 15 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında bu yönde çalışmaları olduğunu aktarmış ve büyük kulüplerin aynı güne denk gelen maçlarında bazı maçlar gündüz oynatılmıştı.

Federasyonun bu yönde bir karar almasındaki en önemli etkenlerden biri de büyük kulüplerden sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında muhtemelen devam edecek olması, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yer almaması oldu.

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