Süper Lig'de dengeleri sarsacak kural değişikliği!

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, oldukça önemli kararlar dile getirildi.

Kadro listelerinde değişiklik konusunda TFF ile anlaştıklarını belirten Gümüşdağ, "Yeni sezonda takımların esame listelerinin 18 değil, 21 kişilik olması için federasyonumuz ile anlaştık" dedi.

Buna göre; maç kadrolarında şimdiye kadar 7 yedek oyuncuya izin verilirken, yeni getirilen kuralla birlikte 10 yedek futbolcuya imkan sağlanacak. Yani; toplam 18 kişilik maç kadrosu, 21 kişi olarak güncellenecek.

Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını ve 10 Ağustos'ta görevini bırakacağını açıkladı...

Gümüşdağ, geçen günlerde Milli Takım ile yolları ayrılan Fatih Terim'e gelecek kariyerinde başarı diledi.

Toplantı sırasında Gümüşdağ'ın yanında bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gümüşdağ'ın sorumlulukları olduğunu belirterek görevi bırakmaması gerektiğini söyledi.