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Spor

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Mert Hakan, Bifouma, Emre, Kone SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Güney Kale Arkası 10, Maraton 25, Kuzey Kale Arkası 50, VIP 50, Misafir Takım 50 TL

22 Aralık 2017 15:30

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Mert Hakan, Bifouma, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Güney Kale Arkası 10, Maraton 25, Kuzey Kale Arkası 50, VIP 50, Misafir Takım 50 TL.

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BEŞİKTAŞ
Fabricio- Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negrdo
SAKAT: Talisca*
CEZALI: Yok

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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Selim, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Moke, Ömer Ali, Mehd, Milosevic, Ezekıel
SAKAT: Ali Çamdalı, Evouna, Hadziahmetovic, Traore, Eren, Volkan  
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI:
Medaş Batı Alt Tribünü: 125 TL
Medaş Batı Üst Tribünü: 100 TL
Spor Toto Doğu Alt Tribünü: 75 TL
Spor Toto Doğu Üst Tribünü: 65 TL
Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü: 65 TL
Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü: 65 TL
Misafir Takım Tribünü: 84.5 TL

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GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Ahmet Oğuz, Ndiaye, Palitsevich, Uğur, Scekic, Zeki, Murat, Manu, Ahmet İlhan, Skuletic
SAKAT: Diallo, Serdar, Halil İbrahim, Luccas, Claro 
CEZALI: Jailton

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BURSASPOR
Harun- Faty, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Furkan, Batalla, Aziz, Delarge, Stancu
SAKAT: Kembo, Badu*
CEZALI: Ertuğrul
BİLET FİYATLARI:
1. Kategori 200 TL
2. Kategori 100 TL
3. Kategori 50 TL
4. Kategori 40 TL
5. Kategori 20 TL
6. Kategori 20 TL
Misafir 26 TL

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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neto, Josef, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, Ozan, Aatif, Giuliano, Soldado  
SAKAT: Janssen*
CEZALI: Skrtel, Neustadter, Şener
 

 

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