Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların muhtemel kadroları

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Olcan, Aykut, Soner, Sissoko, Larsson, Henrique
SAKAT: Serginho, Ömer Bayram
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 20, Kapalı 15, Maraton 11, Misafir Takım 10 TL.
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GÖZTEPE
Beto- Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Jahovic
SAKAT: Peybernes, Hakan Çinemre
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Sadık, Mina, Chabake, Dia, Azubuike, Adem, Khalid, Barazite, Perreira
SAKAT: Murat Yıldırım, Murat Akça
CEZALI: Yok
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Kerim, Barış, Gaman, Ibanez, Torje, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Yatabare
SAKAT: Dany
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı: 15, Maraton: 10, Kale Arkası: 5, Misafir Tribün: 5 TL.
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BEŞİKTAŞ
Fabri- Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
SAKAT: Yok
CEZALI: Caner Erkin
BİLET FİYATLARI: Kategori 1: 450, Kategori 2: 400, Kategori 3: 350, Kategori 4: 325, Kategori 5: 300, Kategori 6: 275, Kategori 7: 160, Kategori 8: 150, VIP: 800, 1903 A-E Blok: 800, 1903 B-D Blok: 850, 1903 C Blok: 900 TL. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Yasin, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis
SAKAT: Latovlevici, Tolga
CEZALI: Yok