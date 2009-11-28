Süper Lig'de Bursaspor averajla 2. oldu

Turkcell Süper Lig'de, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bursa'daki karşılaşmada rakibi önünde kötü bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 1-0'lık yenilginin ardından maç fazlasıyla 29 puan ve averajla 3. sıraya geriledi.

Galatarasaray önünde 3 puanla sahadan ayrılan Bursaspor ise bir anlamda şampiyonluk potası içine girdi. Yeşil-beyazlılar, maç fazlasıyla 29 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi.

Ligde oluşan son puan durumu şöyle:

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P

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1-FENERBAHÇE 13 10 1 2 25 10 15 31

2-BURSASPOR 14 9 2 3 28 12 16 29

3-GALATASARAY 14 9 2 3 31 18 13 29

4-BEŞİKTAŞ 13 8 3 2 16 6 10 27

5-KAYSERİSPOR 13 7 4 2 21 10 11 25

6-GENÇLERBİRLİĞİ 13 6 4 3 20 13 7 22

7-ESKİŞEHİRSPOR 13 5 6 2 17 11 6 21

8-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 13 6 3 4 15 21 -6 21

9-TRABZONSPOR 13 5 3 5 24 19 5 18

10-GAZİANTEPSPOR 13 5 3 5 17 16 1 18

11-ANTALYASPOR 13 5 2 6 17 16 1 17

12-ANKARAGÜCÜ 13 3 5 5 17 16 1 14

13-MANİSASPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14

14-KASIMPAŞA 13 3 3 7 16 22 -6 12

15-DİYARBAKIRSPOR 13 3 3 7 12 23 -11 12

16-SİVASSPOR 13 3 1 9 14 23 -9 10

17-DENİZLİSPOR 13 1 4 8 10 22 -12 7

18-ANKARASPOR 13 0 0 13 0 39 -39 0