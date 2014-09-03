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Spor

Süper Lig'de bir takım isim değiştirdi

Suat Altın İnşaat firması Kayseri Erciyesspor'la yaptığı sponsorluk anlaşması gereği kulübe yıllık 1 Milyon 750 Bin TL. ödeme yapacak

03 Eylül 2014 14:22

Kayseri'nin bu sezon Süper Lig'deki tek takımı olan Erciyesspor, isim hakkını Kayserili bir inşaat firmasına verdi ve adını "Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor" değiştirdi.

Kayseri Erciyesspor, Suat Altın İnşaat ile isim hakkı konusunda anlaşmaya vardı. Erciyesspor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın ve Ceo'su Sedat Kılınç'ın katılımıyla olumlu sonuçlandı. Suat Altın İnşaat, Erciyesspor kulübüne yıllık 1 Milyon 750 Bin TL. ödeme yapacak. Erciyesspor'un da adı "Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor" olacak.

 

Forma reklamı

 

Anlaşma şartlarına göre Erciyesspor formalarının sırt bölümünde de Suat Altın İnşaat reklamı olacak. Ayrıca antrenman sahasının muhtelif yerlerine de Suat Altın İnşaat tabelaları konacak. İki taraf arasında bir iki gün içerisinde sözleşme yapılacak ve yeni isim Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek.

 

"Desteğe devam"

 

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, "Kayseri adına yapılan bütün organizasyonlarda varız. Bunu şirketteki çalışmalarımıza da yansıtıyoruz. Bu bir başlangıç. İnşallah daha büyük projelerle Kayseri'de spora yardımcı oluruz. Daha öncede kayseri Kaskispor'a destek vermiştik. Aile olarak gururluyuz. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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