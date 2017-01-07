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Spor

Süper Lig'de bin dakika yerde geçti!

Spor Toto Süper Lig'de en fazla faul yapan takımlar Osmanlıspor ve Akhisar Belediye olurken, Konyaspor ve Galatasaray en az faul yapan ekipler oldu

07 Ocak 2017 15:15

Süper Lig'de takımların sert futbolu nedeniyle maçlarda yaklaşık bin dakika yerlerde geçti. 

Avrupa'nın en fazla faul yapılan liglerinden birisi durumunda olan Süper Lig'de ekipler sert futbolundan bu sezon da vazgeçmedi.

Süper Lig'de 16 haftalık dönemde takımlar 4 bin 299 faul yaparken, oyun yaklaşık bin dakika yerlerde geçti.

 

En çok ve en az faul yapan takımlar

 

Sabah'ın haberine göre; takımlarda futbolcular faul başına ortalama 15 saniye yerde yatarken, bu süre de 64 bin 485 saniyeye yani bin 74 dakikaya tekabül ediyor.

Ortalama 12 maç fauller yüzünden oynanamazken, en fazla faul yapan takım Osmanlıspor (284), Akhisar Belediye (284) ve Trabzonspor (282) oldu.

En az faul yapanlar ise Konyaspor (196) ve Galatasaray (198). Öte yandan ligin en çok faul yapan üçüncü takımı olan Trabzonspor, 278 ile en çok faul yapılanı durumunda.

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