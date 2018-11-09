Süper Lig'de atılan gollere yeni transferler damga vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de geride kalan 11 haftada atılan 246 golün 89\'u yeni transferlerden geldi. Bursaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü\'nde yeni transferler gol yükünü sırtlarken, yalnızca Medipol Başakşehir yeni transferlerinden gol katkısı alamadı.

Spor Toto Süper Lig\'de 12\'nci haftanın heyecanı bugün oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor mücadelesiyle başlayacak. Ligde geride kalan haftalarda ise 246 kez fileler havalandırılırken, 18 takımın kadrosuna bu sezon dahil ettiği yeni transferlerin önemli bir kısmı da gol sevinci yaşadı. 246 golün 89\'u yeni transferlerden gelirken, 17 takımın yeni transferlerinden en az bir oyuncu rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

BURSASPOR\'DA MEVCUT KADRODA GOL ATAN OYUNCULARIN TAMAMI YENİ TRANSFER

Mevcut kadrolardaki oyuncuların gole katkısı dikkate alındığında Bursaspor\'un tüm golleri yeni transferlerden geldi. 9 kez rakip ağları havalandıran yeşil beyazlılarda 8 golü de yeni transferler kaydetti. Bursaspor\'da Aytaç Kara 3, Diafra Sakho 2, Allano Lima, Umut Meraş ve Iasmin Latovlevici de ligde 1\'er kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor\'un diğer golünü ise ligin ilk haftasında Fenerbahçe\'ye karşı William Troost-Ekong kaydetti, ancak Nijeryalı oyuncu bu maçın akabinde takımdan ayrıldı.

EN FAZLA GOL ATANLAR MKE ANKARAGÜCÜ\'NDE

Ligdeki 18 takım içerisinde en fazla yeni transferlerinden gol katkısı alan ekip ise MKE Ankaragücü oldu. 15 gol kaydeden sarı lacivertlilerin 12 golü yeni oyuncularından geldi. MKE Ankaragücü\'nde Mostapha El Kabir 4, Ricardo Faty 3, Tiago Pinto, Youness Mokhtar, Thievy Bifouma, Alessio Cerci ve Kubilay Kanatsızkuş birer kez gol sevinci yaşadı. İkinci sırada ise Göztepe var. Sarı kırmızılıların 14 golünün 10\'u yeni transferlerinden gelirken, özellikle Yasin Öztekin 6 golüyle dikkatleri üzerine çekti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GOL KATKISI ALAMAYAN TEK TAKIM

Ligde yeni transferlerinden henüz gol katkısı alamayan tek takım ise lider Medipol Başakşehir oldu. 15 kez rakip fileleri havalandıran İstanbul ekibi bu sezon başında kadrosuna dış transferde yalnızca 4 isim takviyesi yaparken bu oyuncular gole katkı veremedi. Medipol Başakşehir, aynı zamanda ligin en az transfer yapan ekibi konumunda da yer aldı. Beşiktaş\'ın ise 19 golünün yalnızca birini yeni transferlerden Jeremain Lens kaydetti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah beyazlılarda forma giyen Lens, bu sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisinin alınmasıyla Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.

GS, FB VE TS BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise yeni transferlerinden beklediği gol katkısını alamadı. 189 gol kaydeden Galatasaray\'da yeni transferler sadece 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılılarda Henry Onyekuru ve Emre Akbaba ikişer kez gol sevinci yaşadı. 9 gol atan Fenerbahçe\'de 5 gol yeni transferlerden gelirken; Andre Ayew 2 gol attı, Michael Frey, Islam Slimani ve Jailson da birer golde kalarak beklentileri karşılamadı. Trabzonspor\'da da 19 golün 3\'ü yeni oyunculardan geldi; Anthony Nwakaeme 2, Caleb Ekuban da bir kez ağları sarstı.

Kulüplerin yeni kadrolarına kattığı oyuncular dikkate alındığında en golcü oyuncu Yasin Öztekin oldu. Göztepe\'nin golcüsü yeni geldiği takımında 6 kez rakip fileleri havalandırdı. İkinci sırada 5 golle Kayserispor\'dan Tjaronn Chery yer aldı. MKE Ankaragücü\'nden Mostapha El Kabir de 4 gol kaydetti.

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