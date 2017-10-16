Süper Lig'de 'Akhisarspor' fırtınası

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 6\'ncı sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarihi istatistiklere imza attı.

Ligde bu sezon deplasmandaki galibiyet hasretine Trabzonspor\'u 6-1 yenerek alan Akhisarspor, dış sahadaki en farklı sonucunu aldı. Geçen sezon yine Okan Buruk yönetiminde Gaziantepspor\'u evinde 6-0 yenerek en farklı galibiyetini alan Akhisarspor, 6 sezonda en farklı dış saha galibiyetini de yine Buruk\'la tattı. Teknik adam, geçen yıldan bu yana Akhisar\'ın dümeninde yer aldığı 17 Süper Lig maçını 12 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi gibi müthiş bir istatistikle geçti. Akhisarspor, Buruk yönetiminde 42 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Ligde 22 puanlı lider Galatasaray\'dan sonra 16 puanla, aynı puandaki Göztepe\'nin averajla gerisinde üçüncü sıraya yerleşen yeşil-siyahlılarda Buruk, sezon sonu hedefini ilk 6 olarak değiştirdi. Trabzon deplasmanında maç öncesi düşündüklerini tam olarak sahaya yansıttıklarını belirten Buruk, hücum bölgesinde daha önce yaptıkları hataları tekrarlamayıp tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Artık önlerini daha iyi gördüklerini ifade eden Okan Buruk, \"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar takımı buralara getiriyorlar ve bu puanlara ulaştırdılar. Hedef koyarken öncelikle gerçekçi olmamız gerekiyor. Bizim her zaman hedefimiz üst sıralara tutunmak. Geçen sene ligi 7\'nci olarak bitirmiştik, bu sene belki ilk 6\'nın içinde olmak bizim için bir hedef\" dedi.

HENRIQUE PATLADI

Akhisarspor\'da bu sezon ilk 7 maçta toplam 2 gol atabilen Paulo Henrique, eski takımı Trabzonspor\'un ağlarını 2 kez sarstı. Kariyerinde 2011-2014 yılları arasında 3 sezon Karadeniz temsilcisinde forma giyen Brezilyalı forvet, maçta 53\'üncü dakikada penaltıdan gol attıktan sonra 64\'üncü dakikada takımının 5\'inci golünü de kaydetti. Yine kadrodaki eski Trabzonsporlulardan Kadir de Akhisarspor\'un 6\'ncı ve son golünü altyapısından çıktığı kulübünün ağlarına gönderdi.