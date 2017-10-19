Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır\'ın yöneteceği açıklandı.
Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
20 EKİM CUMA
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
21 EKİM CUMARTESİ
14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.30: Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
22 EKİM PAZAR
14:00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16:30 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
19:30 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
23 EKİM PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan