Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır\'ın yöneteceği açıklandı.

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

20 EKİM CUMA

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

21 EKİM CUMARTESİ

14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

19.30: Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

22 EKİM PAZAR

14:00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:30 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

19:30 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

23 EKİM PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

