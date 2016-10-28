Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 9.haftanın hakem kadroları açıklandı.
İşte 9.haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler
Gençlerbirliği - Beşiktaş Alper Ulusoy
Gaziantepspor - Osmanlıspor Barış Şimşek
Bursaspor - Atiker Konyaspor Ümit Öztürk
Adanaspor - Galatasaray Hüseyin Göçek
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor Serkan Çınar
Trabzonspor - Çaykur Rizespor Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor Fırat Aydınus
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor Mete Kalkavan
Kayserispor - Antalyaspor Cüneyt Çakır