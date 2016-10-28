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Spor

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın açılış maçı olan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek

28 Ekim 2016 11:51

Spor Toto Süper Lig'de 9.haftanın hakem kadroları açıklandı.

İşte 9.haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler

Gençlerbirliği - Beşiktaş  Alper Ulusoy

Gaziantepspor - Osmanlıspor  Barış Şimşek

Bursaspor - Atiker Konyaspor  Ümit Öztürk

Adanaspor - Galatasaray  Hüseyin Göçek

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor  Serkan Çınar

Trabzonspor - Çaykur Rizespor  Halil Umut Meler

Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor  Fırat Aydınus

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor  Mete Kalkavan

Kayserispor - Antalyaspor   Cüneyt Çakır

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