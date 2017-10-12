Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ile başlayacak olan Süper Lig'in 8. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın ilk maçı olan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında Halis Özkahya görev alacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak.
14 Ekim Cumartesi günü ev sahibi takımın cezası yüzünden seyircisiz olarak oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray maçında Özgür Yankaya görev alacak. Baki Tuncay Akkın ve Serkan Ok, Yankaya'nın yardımcılıklarını yapan isimler olacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'nin karşılaşmasını ise Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Haftanın diğer maçları ve
görev alacak hakemler
14 Ekim Cumartesi
14.00 Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
Başakşehir-Alanyaspor: Serkan Çınar
19.30 Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
15 Ekim Pazar
14.00 Kasımpaşa-Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16 Ekim Pazartesi
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır