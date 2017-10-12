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Spor

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Haftanın ilk maçı olan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek

12 Ekim 2017 17:04

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ile başlayacak olan Süper Lig'in 8. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın ilk maçı olan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında Halis Özkahya görev alacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak.

14 Ekim Cumartesi günü ev sahibi takımın cezası yüzünden seyircisiz olarak oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray maçında Özgür Yankaya görev alacak. Baki Tuncay Akkın ve Serkan Ok, Yankaya'nın yardımcılıklarını yapan isimler olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'nin karşılaşmasını ise Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Haftanın diğer maçları ve
görev alacak hakemler

14 Ekim Cumartesi

14.00     Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan
 

16.30     Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
               Başakşehir-Alanyaspor: Serkan Çınar
 

19.30     Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

15 Ekim Pazar

14.00     Kasımpaşa-Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30     Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30     Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16 Ekim Pazartesi

20.00     Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

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