Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig\'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın maçları ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya

14 EKİM CUMARTESİ:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

15 EKİM PAZAR:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

İSTANBUL / DHA