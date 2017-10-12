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Spor

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8

12 Ekim 2017 17:09

Süper Lig\'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın maçları ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya
14 EKİM CUMARTESİ:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
15 EKİM PAZAR:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

İSTANBUL / DHA

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