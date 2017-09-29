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Spor

Süper Lig'de 7'nci hafta Cumartesi maçlarının muhtemel kadroları

DEMİR GRUP SİVASSPOR Rochet- Rıdvan, Dyakov, Bjarsmyr, Ziya, N'Dinga, Rybalka, Mert Hakan, Bifouma, Emre, Kone SAKAT: Cyriac Gohi CEZALI: Medjani BİLET FİYATLARI: Kale Arkası (Güney) 5, Maraton 15, kale arkası (Kuzey) 20, Misafir takım 20, VIP 40 TL

29 Eylül 2017 15:21

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Rıdvan, Dyakov, Bjarsmyr, Ziya, N\'Dinga, Rybalka, Mert Hakan, Bifouma, Emre, Kone
SAKAT: Cyriac Gohi
CEZALI: Medjani
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası (Güney) 5, Maraton 15, kale arkası (Kuzey) 20, Misafir takım 20, VIP 40 TL.

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OSMANLISPOR
Doukara- Umar, Josue, Serdar, Lawal, Musa, Anıl, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Karcemarskas
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1\'nci Kategori: 27.50 TL - Misafir: 32.50 TL.

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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Omeruo, Vigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Neumayr, Mensah, Eduok
SAKAT: Koita, Syam Ben Youssef
CEZALI: Yok

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BURSASPOR
Harun- Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Delarge, Jires, Jorquera, Stancu
SAKAT: Pablo Martin Batalla, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir
CEZALI: YOK

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KAYSERİSPOR
Silviu- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz Türüç,  Varela, Umut Bulut
SAKAT : Asamoah Gyan
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 30 TL, Maraton 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir  10 TL

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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Kerim, Gaman, Barış, Papp, Torje, Poko, Ceyhun, Grozav, Tanase, Yatabare
SAKAT: Serdar Deliktaş, Ahmet Şahin
CEZALI: Dany

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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Latovletici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Tolga
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori: 400 TL, 2\'nci Kategori: 350 TL, 3\'üncü Kategori 350 TL, 4\'üncü Kategori 300 TL,  5\'inci Kategori 250 TL,  6\'ncı Kategori 175 TL, 7\'nci Kategori 130 TL, 8\'inci Kategori 100 TL, 9\'uncu Kategori 80 TL, 10\'uncu Kategori 60 TL, 11\'inci Kategori 50 TL, Misafir 50 TL.

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ANTALYASPOR
Ferhat- Diego Angelo, Sakıb Aytaç , Djourou, Celustka, Wıllıam, Charles, Samir Nasri, Maicon, El Kabir, Eto\'o 
SAKAT: Zeki, Sandro, Salih
CEZALI: Yekta 
 

 

 

 

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