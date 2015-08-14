Süper Lig'de 75 günlük ara bugün sona eriyor

30 Mayıs 2015'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2014-2015 sezonunun ardından 2,5 ay ara verilen Süper Lig'de, 58. sezonun perdesi bugün İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Eskişehirspor maçıyla açılacak.



Türkiye'nin 7 bölgesindeki 13 ilden 18 takım, 9 ay sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.



57. yılını Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig'de geçen sezon ligden düşen Balıkesirspor, Kayseri Erciyesspor ve Kardemir Karabükspor'un yerlerini bu sezon Kayserispor, Osmanlıspor ve Antalyaspor aldı.

7 bölge, 13 il, 18 takım

Süper Lig'in 58. sezonunda Türkiye'nin 7 bölgesindeki 13 ilden 18 takım mücadele edecek.



Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul'dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde ayrıca, Ankara'dan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, Antalya'dan Antalyaspor, Bursa'dan Bursaspor, Eskişehir'den Eskişehirspor, Gaziantep'ten Gaziantepspor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Torku Konyaspor, Manisa'dan Akhisar Belediyespor, Mersin'den Mersin İdmanyurdu, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Medicana Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İlk yarı 27 Aralık'ta bitecek

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu bugün başlayıp, 27 Aralık 2015 tarihinde yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.

İkinci yarı, 17 Ocak 2016'da yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 22 Mayıs 2016'da tamamlanacak.

Yıldızlar sahne alacak

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda futbolseverler dünyaca ünlü yıldızları seyretme şansı bulacak.

Fenerbahçe, Hollandalı Robin van Persie ve Portekizli Luis Nani, Galatasaray, Polonya asıllı Alman Lukas Podolski, Beşiktaş, Alman Mario Gomez ve Portekizli Ricardo Quaresma, Trabzonspor Kamerunlu Stephane Mbia, Antalyaspor Kamerunlu Samuel Eto'o gibi yıldız isimlerle kadrosunu takviye etti.



Takımlarında sözleşmeleri süren Galatasaraylı Wesley Sneijder ve Fernando Muslera, Beşiktaşlı Jose Sosa, Fenerbahçeli Moussa Sow, Raul Meireles ve Diego Ribas, Trabzonsporlu Oscar Cardozo ile Türk oyuncularla birlikte Süper Lig, seyir zevki yüksek bir sezon vadediyor.

İlk derbi 6. Haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda ilk derbi 6. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ligde 9. haftada Fenerbahçe-Galatasaray, 15. haftada ise Beşiktaş-Galatasaray derbileri yapılacak.



Öte yandan, ligin 2. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor, 5. haftasında Trabzonspor-Galatasaray, 13. haftasında da Fenerbahçe-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

28 kişilik kadro, 14 yabancı

Kulüpler, A takım için yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik kadro verecek, 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek, 11'ini aynı anda oynatabilecek.

Takımlar resmi maçlarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurmak zorunda olacak. Bu 7 futbolcudan en az birinin kaleci olması zorunlu. Ayrıca, takımlar sahada aynı anda 11 yabancı futbolcuyla mücadele edebilecek.



Süper Lig'de takımlar geçen sezon 8 yabancıyı kadroda bulundurup, aynı anda 5'ini sahaya sürebiliyordu.

Tribün kapatma cezası kalktı

Bu sezon uygulanacak yeni kurallardan birisi de geçen sezon yürürlüğe giren tribün kapatma cezasının kaldırılması oldu.



Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle, elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması halinde söz konusu tribün veya tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenecek.

39 hakem görev yapacak

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda 39 hakem görev yapacak.



Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemler içinde en kariyerlisi Cüneyt Çakır. 2014 FIFA Dünya Kupası'da 3 maç yöneten Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Tolga Özkalfa, Barış Şimşek, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.



Süper Lig'de yeni sezonda 4 hakem ilk kez görev yapacak. Üst Klasman Hakem listesine giren Caner Ak, Halil Umut Meler, Mehmet Emre Atasoy ve Ümit Öztürk, yeni sezonda ilk kez düdük çalacak.



Geçen sezon Süper Lig'de görev yapan 3 hakem mesleği bıraktı. Yunus Yıldırım ile Mustafa Kamil Abitoğlu geçen sezon sonunda 45 yaşında düdüklerini asarken, 35 yaşındaki Hüseyin Sabancı ise yeni sezon öncesi sürpriz biçimde hakemliği bıraktığını açıkladı.



Yeni sezon öncesi 3 hakem klasman düştü. Mustafa Aydın, Ferhan Kestanlıoğlu ve Murat Türker, yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalamayacak.

Yeni sezona yeni teknik direktörler

Süper Lig'de 2015-2016 sezonuna kulüpler ağırlıklı olarak teknik direktör değişikliği ile giriyor.



Ligde mücadele edecek 18 kulüpten 11'i geçen sezonu bitirdiği teknik adamlarla yolunu ayırırken, 7 kulüp başarıyı eski teknik adamlarıyla arayacak.



Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Galatasaray, Medicana Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Torku Konyaspor takımları geçen sezonu tamamladıkları hocalarla yeni sezona hazırlanırken, Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Trabzonspor ise teknik adamlarını değiştirdi.



18 takımlı ligde yeni sezonda 14 Türk, 4 de yabancı teknik adam çalışacak. Ligde birer Portekizli, Gürcü, İskoç ve Alman teknik adam, Türk meslektaşlarına karşı başarıyı kovalayacak. Fenerbahçe Portekizli Vitor Pereira, Trabzonspor Gürcü Şota Arveladze, Gençlerbirliği İskoç Stuart Baxter, Eskişehirspor da Alman Michael Skibbe ile sahaya çıkacak.

Yeni statlar hizmete girecek

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda taraftarlar, takımlarının ilk kez çıkacağı yeni statlarda futbol izleyecek.



Ligde geçen sezon hizmete giren Konya'daki Büyükşehir Belediyesi Torku Arena, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim ve Mersin statlarının ardından bu sezon 6 takım daha yeni stadında ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak.



Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Akhisar Belediyespor, sezon içinde yapımı tamamlanması planlanan yeni statlarında seyircisi önüne çıkmak için gün sayıyor, Ankara, Gaziantep ve Sivas'taki yeni statların inşaatları ise sürüyor.

Transferde son 18 gün

Süper Lig'de sezon bugün başlarken, birinci transfer dönemi ise 18 gün sonra bitecek.



Futbolda 9 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, FIFA kuralları gereği 12 hafta sürecek ve 31 Ağustos Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.