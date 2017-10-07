Süper ligde 7. haftanın zirve rengi sarı-kırmızı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- TÜRKİYE Süper Ligi, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu\'nun 7 haftalık dilimine Sarı-Kırmızılı takımlar damga vurdu.

Galatasaray 19 puanla zirveye kurulurken, Kayserispor 14 puan ve averajla 3, Süper Lige bu sezon yükselen İzmir temsilcisi Göztepe 13 puanla 4\'üncü sırada yer aldı. Böylece ligin ilk 4 sırasındaki takımlardan 3 tanesinin rengi Sarı-Kırmızı oldu.

2017- 2018 sezonunda 7\'nci hafta itibariyle Galatasaray, 6 galibiyet, 1 beraberlikle, liderlik koltuğuna otururken, renktaşı Kayserispor da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile son iki yılın şampiyonu Beşiktaş\'a averajla geçilerek 3\'üncü sıraya yerleşti. Kayserispor 7 haftada sadece, ligin ilk haftasında renktaşı Galatasaray\'a kaybetti. Daha sonra yenilgisiz yükselişe geçti. İlhan Cavcav Sezonu\'na bu sezon katılan ligin sarı-kırmızılı renklerine sahip bir diğer ekibi Göztepe ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan toplayıp, puan cetvelinin 4.sırasına kuruldu. Sarı -kırmızılı formaya sahip bir başka Süper lig ekibi Evkur Malatyaspor ise, bu sezon yükseldiği Süper ligde puan puanla 12\'nci sırada yer aldı.