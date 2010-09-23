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Spor

SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2010 19:01

-SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN PROGRAMI  İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3 Ekim Pazar günü yapılacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle: 1 Ekim Cuma:  20.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Bucaspor-Eskişehirspor (Alsancak)  2 Ekim Cumartesi: 15.30 Manisaspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)  19.00 Ankaragücü-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 3 Ekim Pazar: 15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor (Ali Sami Yen) 15.30 Sivasspor-Gaziantepspor (Sivas 4 Eylül) 19.00 Medical Park Antalyaspor-Kasımpaşa (Mardan Antalyaspor) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Aker)

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