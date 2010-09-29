-SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş ardasındaki haftanın önemli maçında Kuddusi Müftüoğlu görev alacak. Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 1 Ekim Cuma: 20.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Aytekin Durmaz 20.00 Bucaspor-Eskişehirspor: Suat Arslanboğa 2 Ekim Cumartesi: 15.30 Manisaspor-Kayserispor: Özgür Yankaya 19.00 Ankaragücü-Konyaspor: İlker Meral 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus 3 Ekim Pazar: 15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 15.30 Sivasspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Kuddusi Müftüoğlu 19.00 Medical Park Antalyaspor-Kasımpaşa: Barış Şimşek