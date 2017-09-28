Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Beşiktaş - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig\'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
30 EYLÜL CUMARTESİ:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
1 EKİM PAZAR:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
İSTANBUL / DHA