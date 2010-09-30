-SÜPER LİG'DE 7. HAFTA YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın yapılacak 2 maçla açılıyor. Karabük'te Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, İzmir'de ise Bucaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Bucaspor-Eskişehirspor (İzmir Alsancak) 2 Ekim Cumartesi: 15.30 Manisaspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Ankaragücü-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 3 Ekim Pazar: 15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor (Ali Sami Yen) 15.30 Sivasspor-Gaziantepspor (Sivas 4 Eylül) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Aker) 19.00 Medical Park Antalyaspor-Kasımpaşa (Mardan Antalyaspor)