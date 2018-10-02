Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı; Malatya, Başakşehir'i zirveden etti

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya lider giren Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı; zirveyi Galatasaray'a bıraktı. Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak Abdullah Avcı'nın öğrencileri, yenilgiden 71. dakikada Edin Visca'nın golüyle kurtuldu.

Zirve yarışındaki ekiplerden Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1 puana razı oldu: 1-1. Haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir'de, Emre Belözoğlu son antrenmandaki sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda topu ileriye götürmekte zorluk çeken Abdullah Avcı'nın öğrencileri, özellikle ilk yarı etkisiz bir futbol sergiledi. Konuk ekip, 31. dakikada Boutaib'in golüyle 1-0'ı buldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Başakşehir, 2. yarı daha etkili bir görüntü sergiledi ve 51. dakikada Visca ile gole çok yaklaştı. Boşnak oyuncunun sert şutunda top direkten döndü. 71. dakikada ise ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasına çok iyi yükselerek kafayı vuran Visca, topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda Başakşehir, daha etkili bir görüntü sergilemesine karşın; başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e çıkarsa da, zirveyi 15 puanlı Galatasaray'a kaptırdı. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Evkur yeni Malatyaspor ise puanını 11'e çıkardı.

Maç içerisinde gerginlik

Maç içerisinde gerilimin yükseldiği dakikalarda Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük ile Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı arasında da tartışmalar yaşandı. O tartışmaları Adem Büyük, şu şekilde aktardı:

"Sayın Abdullah Avcı'nın, kariyerine saygı duyuyorum. Ona da saygı duyuyorum, yaptığı işler ortada ama rakip oyuncuya, takım kaptanına hiç kimse vuramaz. Bir teknik adam olarak kendisine bu yakışmadı.

"Kendi vicdanına bırakıyorum. Kimse görmedi belki ama en azından ben biliyorum. Maçın önüne geçti. Ona hiç yakıştıramadım"

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Antalyaspor, Hakan Özmert'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu