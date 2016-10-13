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Spor

Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Kayserispor-Beşiktaş maçını Hüseyin Göçek yönetecek

13 Ekim 2016 18:18

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri şöyle:

15 Ekim Cumartesi

14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Serkan Tokat
17.00 Kayserispor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.30 Adanaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır

16 Ekim Pazar

13.30 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
16.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17 Ekim Pazartesi

19.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

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