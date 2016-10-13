Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri şöyle:
15 Ekim Cumartesi
14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Serkan Tokat
17.00 Kayserispor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.30 Adanaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır
16 Ekim Pazar
13.30 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
16.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
17 Ekim Pazartesi
19.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım