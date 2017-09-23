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Spor

Süper Lig'de 6'ncı hafta 4 maçla devam edecek (Muhtemel kadrolar)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında 24 Eylül Pazar günü 4 maç oynanacak

23 Eylül 2017 17:14

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında 24 Eylül Pazar günü 4 maç oynanacak. Maç programı ve takımların muhtemel kadro ile sakat-cezalı raporu aşağıdaki gibidir:

14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

BURSASPOR
Muhtemel 11: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Jires Kembo, Delarge, Batalla, Stancu
SAKATLAR: Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş
CEZALI: Yok

GALATASARAY
Muhtemel 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis

SAKAT: Yok
CEZALI Yok

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Muhtemel 11: Rybka- Kerim, Dany, Barış, Papp, Torje, Poko, Ceyhun, Grozav, Tanase, Seleznov
SAKAT: Serdar Deliktaş
CEZALI: Yok
Bilet fiyatları: Kale arkası: 30 TL, Maraton: 60 TL, Kapalı: 90 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Muhtemel 11: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho, Azubike, Aytaç Kara, Dia, Diallo, Adem Büyük, Boutaib
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet, Rıdvan , Medjani, Bjarsmyr, Ziya, N\'Dinga, Rybalka, Mert Hakan, Bifouma, Emre, Kone
SAKAT: Muhammed Demir, Cyriac Gohi
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası(Güney) 5, Maraton 15, kale arkası (Kuzey) 20, Misafir takım 20, VIP 40 TL

GÖZTEPE
Muhtemel 11: Beto - Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Tayfur, Selçuk, Castro, Scarione, Jahovic, Ghilas
SAKAT: Emrecan, Ömer Şişmanoğlu
CEZALI: Yok

KASIMPAŞA
Muhtemel 11: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Eduok 

KAYSERİSPOR
Muhtemel 11: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Şamil Çinaz, Güray Vural, Badji, Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
 

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