Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemleri

Süper Lig’in 6’ncı haftası, bu akşam oynanacak olan Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasıyla açılışı yapacak. Saat 20.00’de başlayacak ve Trabzon’da oynanacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.
Haftanın öne çıkan karşılaşması olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemliğini Ali Palabıyık yapacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu olacak. 23 Eylül Cumartesi ilk düdüğü 19.30’da çalacak olan mücadele beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
Haftanın diğer karşılaşmaları ve hakemleri şöyle:
23 Eylül Cumartesi
14.00 Konyaspor-Akhisar: Özgür Yankaya
16.30 Gençlerbirliği-Başakşehir: Cüneyt Çakır
24 Eylül Pazar
14.00 Karabükspor-Malatyaspor: Serkan Tokat
Sivasspor-Göztepe: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Ümit Öztürk
19.30 Bursaspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
25 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan