Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemleri

Süper Lig’in 6’ncı haftası, bu akşam oynanacak olan Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasıyla açılışı yapacak. Saat 20.00’de başlayacak ve Trabzon’da oynanacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

Haftanın öne çıkan karşılaşması olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemliğini Ali Palabıyık yapacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu olacak. 23 Eylül Cumartesi ilk düdüğü 19.30’da çalacak olan mücadele beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

Haftanın diğer karşılaşmaları ve hakemleri şöyle:

23 Eylül Cumartesi

14.00 Konyaspor-Akhisar: Özgür Yankaya

16.30 Gençlerbirliği-Başakşehir: Cüneyt Çakır

24 Eylül Pazar

14.00 Karabükspor-Malatyaspor: Serkan Tokat

Sivasspor-Göztepe: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.30 Bursaspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

25 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan