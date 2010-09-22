-SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: 24 Eylül Cuma: 20.00 Bursaspor-Bucaspor: Hüseyin Göçek 25 Eylül Cumartesi: 15.30 Gençlerbirliği-Ankaragücü: Süleyman Abay 19.00 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor: Özgür Yankaya 19.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz 26 Eylül Pazar: 15.30 Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Kuddusi Müftüoğlu 15.30 Kayserispor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer 19.00 Manisaspor-Sivasspor: Serkan Çınar 19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım 27 Eylül Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mustafa Kamil Abitoğlu