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Spor

SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 17:10

-SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: 24 Eylül Cuma: 20.00 Bursaspor-Bucaspor: Hüseyin Göçek 25 Eylül Cumartesi: 15.30 Gençlerbirliği-Ankaragücü: Süleyman Abay 19.00 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor: Özgür Yankaya 19.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz 26 Eylül Pazar: 15.30 Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Kuddusi Müftüoğlu 15.30 Kayserispor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer 19.00 Manisaspor-Sivasspor: Serkan Çınar 19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım 27 Eylül Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mustafa Kamil Abitoğlu

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