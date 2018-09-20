Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 6. haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Eylül Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
23 Eylül Pazar:
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
19.00 Akhisarspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Eylül Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus