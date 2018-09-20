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Spor

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Dev derbinin hakemi Fırat Aydınus

20 Eylül 2018 20:53

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. 

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 6. haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın: 

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar

20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Eylül Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

23 Eylül Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

19.00 Akhisarspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Eylül Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

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