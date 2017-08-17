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Spor

Süper Lig'de 5 maçın saati değişti

Değişiklikler 2'nci ve 3'üncü hafta karşılaşmalarında uygulanacak

17 Ağustos 2017 15:15

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2 ve 3. haftada oynanacak 5 maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Buna göre;
19.08.2017 tarihinde oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir FK müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.00'a,

19.08.2017 tarihinde oynanacak Bursaspor- Alanyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e,

26.08.2017 tarihinde oynanacak Beşiktaş A.Ş.-Bursaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e,

26.08.2017 tarihinde oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor A.Ş. müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e,

27.08.2017 tarihinde oynanacak Medipol Başakşehir FK-Atiker Konyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e alındı.
 

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