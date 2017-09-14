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Spor

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın öne çıkan karşılaşması Başakşehir-Trabzonspor maçını Halis Özkahya yönetecek

14 Eylül 2017 16:43

Süper Lig’de 5’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Averaj farkıyla liderliği göğüsleyen Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı konuk edeceği karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Lider Galatasaray’la aynı puanda bulunan Beşiktaş’ın Konyaspor’u Vodafone Park'ta ağırlayacağı karşılaşmada ise düdük Serkan Çınar’ın olacak.

Süper Lig’de 5. haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri şöyle:

15 Eylül Cuma

20.00 | Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Eylül Cumartesi

17.00 | Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 | Akhisarspor-Karabükspor: Ümit Öztürk
             Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

17 Eylül Pazar

17.00 | Osmanlıspor-Sivasspor: Hüseyin Göçek
              Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 | Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
             Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Eylül Pazartesi

20.00 | Beşiktaş-Konyaspor: Serkan Çınar

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