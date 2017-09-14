Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 5’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Averaj farkıyla liderliği göğüsleyen Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı konuk edeceği karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Lider Galatasaray’la aynı puanda bulunan Beşiktaş’ın Konyaspor’u Vodafone Park'ta ağırlayacağı karşılaşmada ise düdük Serkan Çınar’ın olacak.
Süper Lig’de 5. haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri şöyle:
15 Eylül Cuma
20.00 | Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Eylül Cumartesi
17.00 | Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 | Akhisarspor-Karabükspor: Ümit Öztürk
Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
17 Eylül Pazar
17.00 | Osmanlıspor-Sivasspor: Hüseyin Göçek
Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 | Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Eylül Pazartesi
20.00 | Beşiktaş-Konyaspor: Serkan Çınar